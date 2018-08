Nagelsmann: "Scheiß dir nix, dann fehlt dir nix"

Zwar haben die Kraichgauer in den bisherigen 17 Erstliga-Partien gegen den Rekordmeister noch nie gewonnen, in München erkämpften sie im Hinspiel allerdings ein 1:1. Und: Die TSG ist in dieser Saison in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena noch ungeschlagen. «Wir haben einen ähnlichen Ansatz wie im Hinspiel. Wenn du Bayern den Ball gibst, dann wird es extrem schwer», sagte Nagelsmann. «Wenn du ihn selbst hast, kann der Gegner schon mal kein Tor machen.»



Voller Respekt sprach Nagelsmann von seinem Bayern-Kollegen. «Die Trainer-Generation von Carlo Ancelotti ist natürlich das Maß aller Dinge, was Erfahrung angeht.» Der 57-Jährige wiederum erklärte in München: «Der Trainerjob ist beim FC Bayern der gleiche wie in Hoffenheim. Zwei Dinge muss ein Trainer meiner Ansicht nach mitbringen: Er sollte sich in seinem Job auskennen sowie Geduld und Leidenschaft haben.»