Der HSV hatte am Sonntagabend den Wechsel an der Spitze öffentlich gemacht. Von Mittwoch an übernimmt Heribert Bruchhagen die Aufgaben von Beiersdorfer. Der Aufsichtsrat habe einen Vorsitzenden «mit einer anderen Charakteristik» gewollt, meinte der Ex-Boss. «Einen, der nach außen stärker auftritt und auch mal auf den Tisch haut.» Er habe aber seinen eigenen Stil «und von dem bin ich überzeugt. Er passt zum HSV, zumindest wie ich unseren HSV sehe».