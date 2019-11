Jutta Braun: Hertha BSC schickte an seine Ostfans regelmäßig sogenannte „Liebesgaben“. Das waren Spenden mit Fußballbezug. Hertha-Fans besuchten die Union-Spiele in der Ostberliner Wuhlheide. Die Union-Fans mit Hertha-Bezug reisten zahlreich in die DDR- und osteuropäische Stadien, wenn dort Hertha kickte. Zum Beispiel 1978 gegen Dynamo Dresden oder im UEFA-Viertelfinale bei Dukla Prag ein Jahr später. Es wurden sogar Lieder von Hertha-Fans zu Ehren von Union komponiert und getextet. Die Titel muten heute komisch an, entsprachen aber dem damaligen Zeitgeist : „Freunde hinter Stacheldraht“ oder „Es gibt nur zwei Mannschaften an der Spree – Union und Hertha BSC“. Zudem produzierte man diverse Fandevotionalien mit beiden Vereinslogos drauf und vieles mehr. So etwas festigte den Zusammenhalt.