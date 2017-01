Beliebtestes Instrument dafür sei die Versetzung in die U23-Mannschaft – obwohl in Deutschland ein Profi grundsätzlich das Recht auf Teilnahme am Trainingsbetrieb der Profi-Mannschaft habe. So sortierte Werder Bremen im Winter mit Thanos Petsos, Fallou Diagne und Sambou Yatabare gleich drei gestandene Profis aus, die vom alten Sportchef Thomas Eichin erst in der letzten Winter-Transferperiode verpflichtet worden waren, nun aber nicht mehr ins Konzept vom neuen Coach Alexander Nouri passten.