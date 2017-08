HSV: Wieder Ärger mit dem Investor

Die diffamierende Wortwahl hat der Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen inzwischen zurückgewiesen. Hinter dem Gepolter steckt ein struktureller Konflikt der Vereinsführung mit Kühne. Bruchhagen und Finanzvorstand Frank Wettstein versuchen, den Klub mit einer vorsichtigen Transfer- und Umschuldungspolitik langsam aus der Umklammerung Kühnes zu lösen. Der hat über Transferbeteiligungen, Darlehen und den Kauf von 17 Prozent der AG-Anteile (Wert ca. 48 Mio. Euro) inzwischen etwa 60 Millionen Euro in den Klub gesteckt und will den HSV so schnell wie möglich wieder in oberen Tabellenregionen sehen.