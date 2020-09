Leverkusen: Korkut folgt auf Schmidt

"Ich will neue Impulse setzen und hoffe, dass Bayer am Saisonende auf einem Platz steht, wo der Klub hingehört. Wir wollen das internationale Geschäft noch erreichen", sagte ein entschlossen wirkender Korkut, der am Montagnachmittag erstmals mit seinem langjährigen Assistenten Xaver Zembrod das Training leitete. Mit seinem Freund Roger Schmidt, mit dem er 2011 gemeinsam die Ausbildung zum Fußballlehrer absolviert hat, will der Deutsch-Türke zunächst keinen Kontakt aufnehmen: "Ich will mir erstmal selbst ein Bild machen."