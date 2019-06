Paderborn-Fans: Nein zum Leipzig-Deal

"Sollte die Zusammenarbeit mit RB Leipzig umgesetzt werden, wird die aktive Fanszene den Spielen des SC Paderborn 07 bis auf Weiteres fernbleiben. Unsere Vereinsliebe und die jahrzehntelange Unterstützung stirbt mit dem Tag einer RB Leipzig Kooperation", hieß es in einer am Mittwoch von Teilen der Fanszene veröffentlichten Erklärung, die von sechs Organisationen unterstützt wird.



Am Dienstag war der Wechsel von Sport-Geschäftsführers Markus Krösche zu RB Leipzig bekannt geworden. Für die Ostwestfalen gab es eine Ablösesumme - und eine Vereinbarung mit den Sachsen. Mit dem Ziel, "sich zu unterstützen und das jeweils vorhandene sportliche Potenzial bestmöglich auszunutzen".