„Hungry for more“, nennt Vorstandschef Oliver Mintzlaff des Motto. „Wir wollen in der Bundesliga wieder angreifen.“ Die erste Hürde im DFB-Pokal hat RB Leipzig bereits genommen, selbst wenn das 3:2 beim Zweitligaaufsteiger VfL Osnabrück schwer fiel. „Wir waren am Ende platt und zerfahren und haben kaum noch Entlastung gehabt. Ich bin froh, dass wir weitergekommen sind“, sagte Nagelsmann. An der Bremer Brücke offenbarte der Champions-League-Teilnehmer noch einige Schwachstellen. Allerdings wäre es auch verwunderlich, wenn eine Woche vor dem Ligastart bei Union Berlin (Sonntag 18 Uhr) alles auf Anhieb gelingen würde. Der Auftakt wird dabei gleich vom Klassenkampf-Ambiente überlagert: Fanproteste an der Alten Försterei werden unvermeidlich sein.