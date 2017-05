Und selbst im augenblicklichen Existenzkampf nehmen Gerüchte über Abwanderungsgelüste und Ausstiegsklauseln kein Ende - zusätzlich befeuert von Aussagen der Klubführung über einen wieder einmal bevorstehenden Umbruch. "Es wird eine Idee, ein Gesamtkonzept entstehen, wie die Zukunft des VfL Wolfsburg aussehen soll - und darin werden sich neben unseren eigenen strategischen Zielen sowohl die Interessen von Volkswagen, unseren weiteren Partnern und Sponsoren als auch natürlich die unserer Fans und Unterstützer in Wolfsburg und der Region wiederfinden", sagte Geschäftsführer Hotze noch kurz vor dem Spiel gegen den HSV.



Als einzige Konstante in den Plänen der Strategen gilt Mario Gomez, bei dem Hotze "wie bei nur wenigen anderen das Gefühl (hat), dass er sich sowohl im Verein selbst als auch in unserer Stadt wirklich rundum wohlfühlt und in Wolfsburg vom ersten Tag auch genau das gefunden hat, was er gesucht hatte." Vertrauen in die bestehende Mannschaft klingt anders.