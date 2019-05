Nicht weniger, sondern mehr Zuschauer soll es in Zukunft aber auch in der Wuhlheide geben. Die jetzige Arena, in der bei entsprechenden Windverhältnissen der Bratwurstgeruch durch die Ränge zieht und die Anzeigetafel noch von Hand betätigt wird, soll von 22000 auf 37000 Plätze ausgebaut werden. Die für die Bundesliga geforderte Mindestanzahl von 8000 Sitzplätzen erfüllt die Alte Försterei aktuell bei weitem nicht, Union wird deshalb erst einmal mit einer Ausnahmegenehmigung in die neue Saison gehen.