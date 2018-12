BVB hat Schalke abgehängt - nicht nur in der Tabelle

Jahrelang galt die "Knappenschmiede" unter Trainer-Guru Norbert Elgert in Fußball-Deutschland und sogar darüber hinaus als Vorzeigemodell für die perfekte Ausbildung. Allein vier Weltmeister – Manuel Neuer (Bayern München), Benedikt Höwedes (Lokomotive Moskau), Mesut Özil (FC Arsenal) und Julian Draxler (Paris St. Germain) – gingen durch die Schule des 61-Jährigen. In Joel Matip (FC Liverpool), Sead Kolasinac (Arsenal), Leroy Sané (Manchester City) sowie Thilo Kehrer (Paris) schafften weitere Youngster den Sprung aus Elgerts U19 in die Bundesliga, in die Nationalelf und sogar zu Weltklubs. Ja, der Schalker Jungbrunnen schien unaufhörlich zu sprudeln und brachte dem Klub so über 120 Millionen Euro an Ablöse ein.