Tor oder nicht, ein Millimeter abseits oder ein verstecktes Foul? 37-mal wurden in der Hinserie der Fußball-Bundesliga in einem Keller in Köln Fehlentscheidungen des Hauptschiedsrichters korrigiert. Die Diskussionen über den "VAR"-Videoassistenten aber gehen auch in der am Freitag beginnenden Rückrunde weiter.