Eintracht Frankfurt - Schalke 04 Quelle: epa

Ein spätes Tor von Abwehrchef Naldo rettete Schalke in der letzten Bundesliga-Sekunde dieses Jahres den wichtigen Auswärtspunkt. Breel Embolo brachte die Gäste erst in der 82. Minute noch einmal ins Spiel zurück. Nach dem Ausgleich lief die komplette Schalker Ersatzbank jubelnd auf den Platz. Schiedsrichter Robert Kampka überprüfte per Videobeweis noch einmal die Zulässigkeit des Treffers und pfiff die Partie ab.



Die Eintracht war schon nach einer Minute und einer Sekunde durch Luka Jovic in Führung gegangen. Sebastien Haller legte in der 65. Minute per Hacke den scheinbar entscheidenden zweiten Treffer nach. Lange Zeit fehlte den Schalkern genau diese Frankfurter Effektivität. Sie war erst ganz am Ende zu sehen.