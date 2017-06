Tedesco übernimmt bei Schalke 04

Heidel hatte Weinzierl am Freitagmorgen über das Aus informiert. Der Sportvorstand hatte nach dem enttäuschenden zehnten Tabellenplatz harsche Kritik an seinem Wunschtrainer Weinzierl geäußert und ein klares Spielsystem vermisst. "Die Entwicklung hat überall stattgefunden, nur nicht auf dem Spielfeld", so Heidel bei seiner Saisonanalyse und darüber hinaus ein "klares Konzept" gefordert.