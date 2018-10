Trainertrends in der Bundesliga

Die Niederlage in Frankfurt hat nach Baumanns Aussage die Chance für den Interims-Trainer auf eine Festanstellung nicht gemindert. Die Mannschaft zeigte sich besonders in der vorher kritisierten Offensive verbessert. Kohfeldts Problem: Nach den frühen Trennungen von Viktor Skripnik und Nouri ist das Modell „Nachwuchstrainer rückt auf“ bei Werder in Misskredit geraten. Der Ruf nach einem erfahrenen Trainer wird lauter. „Und jetzt: muss Thomas Schaaf kommen“, lautete ein Kommentar im Regionalfernsehen schon vor dem Spiel in Frankfurt.