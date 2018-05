Luhukay neuer Trainer, Dutt muss gehen

Geboren am: 13. Juni 1963 in Venlo (Niederlande)



Trainerstationen: 07/1998 - 06/2000: SV Straelen 07/2000 - 06/2002: KFC Uerdingen 07/2002 - 06/2005: 1. FC Köln (Co-Trainer) 11/2003: 1. FC Köln (Cheftrainer für ein Spiel) 07/2005 - 08/2006: SC Paderborn 01/2007 - 10/2008: Borussia Mönchengladbach 04/2009 - 05/2012: FC Augsburg 07/2012 - 02/2015: Hertha BSC ab Saison 2016/17: VfB Stuttgart



Erfolge: 2008: Aufstieg in die Bundesliga mit Borussia Mönchengladbach 2011: Aufstieg in die Bundesliga mit dem FC Augsburg 2012: Klassenverbleib mit dem FC Augsburg 2013: Aufstieg in die Bundesliga mit dem Hertha BSC