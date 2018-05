Der Alptraum aller Wettfreunde

Erst zu Saisonbeginn von West Ham United entliehen, holte der Klub aus der Premier League den Defensivspieler per Vertragsklausel – Oxford kam nicht auf die vereinbarte Mindestzahl an Pflichtspielen – nach der Hinrunde wieder auf die Insel zurück. Nach wenigen Winterwochen in London wechselte der 19-jährige Engländer nun wieder zu den Rheinländern, erneut als Leihspieler für ein halbes Jahr. Ein Hin und Her für den bei der Borussia sehr geschätzten jungen Mann, passend zum steten Auf und Ab von Heckings Ensemble in dieser Saison.