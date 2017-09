«Ausschlaggebend für uns, diesen Schritt zum jetzigen Zeitpunkt zu vollziehen, waren nicht allein die jüngsten Eindrücke des Stuttgart-Spiels, sondern auch die in den zurückliegenden Wochen wahrnehmbare Stagnation in der Entwicklung unserer erst im Sommer in weiten Teilen neu formierten Mannschaft», sagte Wolfsburgs Clubchef Wolfgang Hotze am Montag nach dem verpatzten Saisonstart des Tabellen-14., der am Samstag 0:1 beim Aufsteiger VfB Stuttgart verloren hatte. Zugleich sagten die Niedersachsen die vor dem nächsten Spiel am Dienstag gegen den SV Werder Bremen (20.30 Uhr) anberaumte Pressekonferenz ab.