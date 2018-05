Marco Fabian setzt sich durch, die Kölner Konstantin Rausch und Matthias Lehmann schauen zu Quelle: imago

Eintracht Frankfurt hat dem 1. FC Köln die zweite Saisonniederlage zugefügt und sich in der Verfolgergruppe festgesetzt. Die Hessen besiegten den 1. FC Köln mit 1:0 (1:0) und schlossen nach Punkten zu den Rheinländern auf. Vor 51.500 Zuschauern in der ausverkauften Arena erzielte Mijat Gacinovic bereits in der 5. Minute den entscheidenden Treffer. Frankfurt blieb damit auch im siebten Heimspiel in Serie unbesiegt und ist weiter Siebter. Köln dagegen kassierte die zweite Auswärtsniederlage in Serie. Die Eintracht erwischte mit der frühen Führung den perfekten Start und blieb am Drücker, beherrschte Köln nach Belieben. Der FC enttäuschte, Frankfurt musste sich den Vorwurf machen, nicht mehr aus der Überlegenheit gemacht zu haben. Am Ende verwaltete Frankfurt den Vorsprung und zeigte bei guten Offensivansätzen Schwächen beim letzten Pass. Mit viel Leidenschaft verteidigte die Eintracht den knappen Vorsprung über die Zeit.