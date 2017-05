Zoff bei Borussia Dortmund

Im Gegensatz zu vielen Fans in den Internetforen schlug sich BVB-Präsident Reinhard Rauball auf die Seite von Watzke: "Er hat jahrelang bewiesen, dass er in schwierigen Situationen nicht an sich, sondern an den BVB denkt. Dieses Vertrauen in ihn sollte man schon haben." Normalerweise ist Rauball als Diplomat bekannt und zumeist um Schlichtung bemüht. Dass sich der Vereins- und Ligapräsident nun so deutlich positioniert, deutet auf unüberbrückbare Differenzen hin und schürt die Gerüchte über eine vorzeitige Trennung von Tuchel schon vor dem Vertragsende 2018.