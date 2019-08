Dreierpack: Werner führt Leipzig zum Sieg

Fazit RB Leipzig tritt cleverer auf als der Gegner, im Freitagabendspiel feiert die Nagelsmann-Elf daher einen 3:1-Auswärtserfolg im Borussia-Park. Bereits zur Pause liegen die Gäste mit 1:0 in Front. Da hätte der Spielstand durchaus auch anders aussehen können, immerhin nahm die Fohlenelf das Chancenplus mit in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel hatte man sich deshalb sicherlich einiges vorgenommen, Timo Werner durchkreuzt die Pläne daraufhin mit seinem zweiten Treffer (47.). Im Anschluss ist Leipzig immer wieder durch Konter gefährlich, auch weil bei den Hausherren die Konzentration schwindet. Zum Anschlusstreffer kommt die Heimmannschaft trotzdem noch - anschließend sind sämtliche langen Bälle vergebens. Stattdessen macht Matchwinner Timo Werner mit seinem dritten Tor des Abends den Sack zu.

Lattentreffer! Lainer flankt von der rechten Seite hart rein, Orban bekommt die Kugel an die linke Schulter. Von dort prallt das Spielgerät an den Querbalken.

Sabitzer flankt von der rechten Seite hart in die Mitte. Forsberg springt rein, kann das Leder per Kopf aber nicht auf das Tor bringen.

Lainer befördert den Ball von der rechten Seite in den Rückraum. Die Idee ist gut, allerdings erwischt er Zakaria in dessen Rücken.

Tooor für RB Leipzig, 0:2 durch Timo Werner Konter, Tor, 0:2! Forsberg spielt die Kugel aus der eigenen Hälfte in die Spitze, Poulsen lässt für Werner tropfen. Der Stürmer stößt mit ungemeiner Geschwindigkeit in die Spitze und behält gegen Sommer die Nerven. Mönchengladbachs Torhüter ist zwar dran, kann einen Einschlag aber nicht verhindern.

Klostermann bedient Werner in der rechten Strafraumhälfte, Werner versucht die Kugel mit der Hacke in die Mitte zu bringen. Der verteidigende Elvedi hat damit scheinbar gerechnet, er stellt den Passweg zu.

Gute Chance für Mönchengladbach! Embolo zieht nach innen und spielt an Ginter ab, der serviert per Hacke (!) für Pléa. Aus 13 Metern schießt der Angreifer zu zentral, Gulácsi kann parieren.

Wieder die Fohlen: Neuhaus gibt flach von der Seite rein, Pléa lässt die Kugel passieren. In seinem Rücken rauscht Embolo an, der Angreifer schießt aus 20 Metern über das Gehäuse.

Toller Angriff der Hausherren! Pléa behauptet den Ball auf engstem Raum, an der Strafraumgrenze gibt er die Kugel an Embolo ab. Der hebt sie sofort per Außenrist über die Abwehr, Pléa läuft ein und drischt die Murmel aus 14 Metern deutlich über den Kasten.

Mit einem schnellen Haken im Strafraum schiebt sich Thuram an Klostermann vorbei. Kurz vor der Torauslinie entscheidet er sich für eine halbhohe Hereingabe, die exakt in den Armen von Gulácsi landet.

Im Borussia-Park herrscht zeitweise ohrenbetäubender Lärm. Die Heimfans setzen in den ersten 19 Minuten Trillerpfeifen ein, sobald RB Leipzig in Ballbesitz ist.

...und los! Die Borussia hat in weißen Trikots angestoßen, Leipzig ist in dunklen Leibchen unterwegs.

Schiedsrichter der Partie ist Sven Jablonski. Der 29-Jährige pfiff in der vergangenen Saison jeweils ein Spiel von Mönchengladbach (3:1-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt) und Leipzig (0:0 gegen den FC Augsburg). An den Seitenlinien assistieren Holger Henschel und Norbert Grudzinski, vierter Offizieller ist Robert Schröder. Sollte der Videobeweis benötigt werden, sind Benjamin Brand und Michael Emmer verantwortlich.

Trotz drei Siegen aus den ersten drei Pflichtspielen sieht Julian Nagelsmann bei seiner Mannschaft noch Verbesserungsbedarf. „Wir sind natürlich noch nicht bei 100 Prozent, aber wir haben Schritte nach vorne gemacht. Auch wenn es in einem Spiel mal nicht optimal läuft – wie phasenweise gegen Eintracht Frankfurt– haben wir gewonnen. Solche Punkte musst du auch mal einsammeln“, denkt der Coach. Nagelsmann ist überzeugt, dass er auf die Spielweise von Marco Rose eine Antwort hat – Vorbereitung sei Dank. "Ich wage zu behaupten, dass ich am Freitag garantiert nicht ganz überrascht sein werde davon, wie er spielt.“

Inmitten der Vorbereitung auf dieses Spiel wurde bei der UEFA gelost, sowohl die Fohlenelf als auch die Leipziger bekamen ihre Gegner für die Europapokalsaison. Borussia Mönchengladbach trifft in der Europa League auf die AS Rom, Istanbul Başakşehir und den Wolfsberger AC. RB Leipzig tritt in der Champions League gegen Benfica Lissabon, Olympique Lyon und Zenit St. Petersburg an.