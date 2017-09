1899 Hoffenheim bleibt in der Fußball-Bundesliga weiter auf Erfolgskurs. Die nach wie vor ungeschlagenen Kraichgauer setzten sich 2:0 (1:0) gegen Schalke 04 durch und gehören damit zu den absoluten Topteams. Zudem ist die TSG seit mittlerweile 21 Partien ohne Heim-Niederlage. Die bisher letzte Pleite zu Hause kassierte Hoffenheim am 14. Mai 2016 gegen Königsblau (1:4).



Youngster Dennis Geiger (13.) und Lukas Rupp (90.+3) erzielten die entscheidenden Tore vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena. Schalke vergab einfach zu viele Chancen. Für die Hoffenheimer war die Begegnung gleichzeitig die Generalprobe für das zweite Spiel in der Europa League am Donnerstag beim bulgarischen Serienmeister Ludogorets Rasgrad. Das Spiel war auch das Duell zwischen den Trainer-Kumpels Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco, die gemeinsam die Ausbildung zum Fußballlehrer absolviert hatten. Im März 2016 schloss der damalige TSG-Juniorencoach Tedesco mit einer makellosen 1,0 ab. Nagelsmann wurde "nur" Zweitbester.