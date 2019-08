Behörde überprüft Bakery Jattas Identität

Er hat einen gültigen Pass Efe-Firat Aktas, Jattas Berater

Jatta hat sich beim HSV zur festen Größe entwickelt. Vom Regionalliga-Team schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft. In der vergangenen Saison bestritt er 25 Spiele und erzielte er vier Tore. In dieser Saison stand er bei allen beiden Spielen auf dem Platz.



Jatta selbst streitet die Vorwürfe nach Informationen des SID vereinsintern ab. "Er hat einen gültigen Pass. Der wurde überprüft. Alles andere ist für uns nicht relevant", sagte Efe-Firat Aktas, Berater des HSV-Stürmers, dem "Hamburger Abendblatt". Der Ausweis sei mehrfach kontrolliert worden.