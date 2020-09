DFL unterbricht Saison sofort

Am Samstag stellte dann der SCP Teile seiner Mannschaft für 14 Tage unter häusliche Quarantäne. Zuvor hatte der Teamarzt insgesamt 45 Tests auf das Virus bei Spielern und Betreuern durchgeführt, wie der Bundesligist mitteilte. «Für Spieler und Mitarbeiter, die seit dem 5. März keinen direkten Kontakt zu Kilian hatten, geht das Leben vorerst "normal" weiter», hieß es in der Mitteilung. Der Trainingsbetrieb beim Aufsteiger wurde vorerst eingestellt. Diese Maßnahme haben am Samstag auch einige andere Klubs aus der 1. und 2. Liga ergriffen.



Am Mittwoch hatte es den ersten Corona-Fall eines Profispielers in Deutschland gegeben: Timo Hübers von Zweitligist Hannover 96 wurde positiv auf das Covid-19-Virus getestet. Nachdem am Donnerstag mit Teamkollege Jannes Horn ein zweiter Fall dazu kam, befindet sich das Team der Niedersachsen nun geschlossen in Quarantäne. Auch beim "Club" gibt es einen positiven Corona-Fall. Dabei handelt es sich um Abwehrspieler Fabian Nürnberger. Ihm gehe es gut, "er zeigt bislang keinerlei Symptome", teilte der Verein mit. Die gesamte Mannschaft befindet sich für die kommenden 14 Tage in häuslicher Quarantäne. Am Samstag wurde Holstein Kiels Innenverteidiger Stefan Thesker nach einem positiven Test auch unter häusliche Quarantäne gestellt.