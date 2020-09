DFL: Staatshilfen noch nicht thematisiert

Die Verlegung in den kommenden Winter oder in den Sommer 2021 gelten als Optionen. «Ich gehe davon aus, dass (UEFA-Präsident Aleksander) Ceferin und sein Team alle Varianten durchgespielt haben und morgen etwas zur Entscheidung stellen, was am 17. März 2020 aussieht wie die richtige Entscheidung», sagte Seifert. Sollte die EM verschoben werden, würde das den nationalen Ligen mehr Zeit einbringen, die Saison trotz der Coronavirus-Krise abschließen zu können. «Ich gehe davon aus, dass die nationalen Ligen mit dem morgigen Tag mehr Flexiblität haben», sagte Seifert.