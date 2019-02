Leverkusener Passionsspiele

Dank der direkten Qualifikation für die Champions League hatte der Klub Planungssicherheit, zudem konnten die wichtigsten Leistungsträger gehalten werden. Die Voraussetzungen, um dem FC Bayern und Dortmund näher auf die Pelle zu rücken, waren wie gemalt. Jetzt ist das Gesamtbild fürs Erste schwer verpfuscht. „Was passiert ist“, seufzt Schade, „wird immer unerklärlich bleiben.“



Das Ziel könne nur noch sein, die Runde glimpflich über die Bühne zu bringen, um sie am Ende als Betriebsunfall zu werten. „Wir werden genau, hart und offen analysieren, was falsch gelaufen ist“, kündigt der Geschäftsführer an. Und nach dem missglückten Versuch mit Übergangscoach Tayfun Korkut, dem Nachfolger des Anfang März entlassenen Roger Schmidt, die Suche nach einem neuen Bank-Chef forcieren.