Sport - Auftritt: Edeljoker Alcacer (2/8)

7. Spieltag der Bundesliga: Beim 4:3 Sieg der Borussia gegen den FC Augsburg fallen vier Tore in den letzten 10 Minuten (plus Nachspielzeit). Beim Stand von 0:1 kommt Paco Alcacer ins Spiel und trifft dreifach. Das 4:3 erzielt der Spanier durch einen direkten Freistoß in der sechsten Minute der Nachspielzeit.