FC BARCELONA

Größte Erfolge: Viermal Champions-League-Sieger, einmal Sieger Europapokal der Landesmeister, 26 Mal spanischer Meister, 30 Mal spanischer Pokalsieger, dreimal WeltpokalsiegerAbschneiden, Meister 2019

Champions League 2019: Halbfinale

Trainer: Ernesto Valverde

Stars: Lionel Messi (Foto), Luis Suárez, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann



INTER MAILAND

Größte Erfolge: Einmal Champions-League-Sieger, zweimal Sieger Europapokal der Landesmeister, 18 Mal italienischer Meister, siebenmal italienischer Pokalsieger, Liga-Vierter 2019

Champions League 2019: Achtelfinale

Trainer: Antonio Conte

Stars: Romelu Lukaku, Diego Godin, Marcelo Brozovic, Valentino Lazaro



SLAVIA PRAG

Größte Erfolge: 19 Mal tschechischer Meister, 19 Mal tschechischer Pokalsieger, Meister 2019

Champions League 2019: nicht qualifiziert

Trainer: Jindrich Trpisovsky

Stars: Nicolae Stanciu, Tomas Soucek, Alex Kral, Josef Husbauer



Reaktionen

Lucien Favre: "Das ist wirklich eine sehr schwere Gruppe. Es ist einerseits schön, gegen solche Mannschaften zu spielen, und auch die Reiseziele sind nicht schlecht. Wir werden aber in allen Spielen unser Bestes geben müssen, um unser erstes Ziel zu erreichen und die Gruppenphase zu überstehen."

Hans-Joachim Watzke: "Die Gruppe ist natürlich eine große Herausforderung. Ich erinnere mich allerdings noch gut an die erfolgreiche Saison 2012/13, als wir eine ähnlich schwere Gruppe zugelost bekommen haben, damals mit Real Madrid, Manchester City und Ajax Amsterdam. Wir freuen uns sehr auf die Partien."

Michael Zorc: "Barcelona gehört jedes Jahr zu den Favoriten auf den Titel in der Königsklasse. Inter Mailand hat in diesem Sommer extremst aufgerüstet. Unter anderem mit Romelu Lukaku und eventuell auch noch mit Alexis Sanchez von Manchester United. Die Gruppe ist eine Herausforderung für uns. Wir nehmen sie an."

Marco Reus: "Die Partien gegen Barcelona werden sicher Festspiele für uns und die Fans. Wir haben Vertrauen in unsere Qualität. Unser Ziel: Wir wollen weiterkommen."

Bildquelle: Reuters