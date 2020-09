FC Bayern verpasst Champions-League-Finale

Ein Knackpunkt war auf jeden Fall die 34. Minute, als Müller, der im Gegensatz zum Hinspiel von Beginn an dabei war, mit einem an Javi Martinez verursachten Foulelfmeter am starken Oblak scheiterte. Drei Minuten zuvor waren die Münchner durch einen Freistoß des starken Xabi Alonso, den Elfmeter-Verursacher Jose Maria Gimenez leicht abgefälscht hatte, in Führung gegangen.