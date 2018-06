China-Projekt in Regionalliga liegt auf Eis

Tibet-Proteste bei chinesischen U20-Nationalmannschaft Quelle: dpa

"Wir erachten die Verschiebung für zwingend, denn so schaffen wir ausreichend Zeit, um die neu entstandene Situation in aller Ruhe und Offenheit zu besprechen und im Sinne des Sports eine vernünftige Lösung zu finden", sagte der zuständige DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann am Freitag. Dem DFB und dem chinesischen Verband CFA lägen "substanzielle Hinweise" vor, dass es auch am Samstag (14 Uhr) beim FSV Frankfurt zu "weiteren Eskalationen" kommen könnte, teilte der DFB mit. Geplant waren im Stadion am Bornheimer Hang offenbar erneut Proteste einiger Aktivisten - ob diese über die freie Meinungsäußerung hinausgegangen wären, ist aber fraglich.