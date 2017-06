Tolisso wechselt für Rekordablöse zum FC Bayern

«Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen jungen und hoch interessanten Spieler trotz großer Konkurrenz aus dem Ausland für den FC Bayern gewinnen konnten», sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge. «Corentin Tolisso war der Wunschspieler von unserem Cheftrainer Carlo Ancelotti für das Mittelfeld.»



Tolisso könnte in München als Ersatz für den zurückgetretenen Xabi Alonso auf der Sechserposition zum Einsatz kommen. In Lyon wurde er aber auch offensiver als Spielgestalter aufgestellt. Der Jungprofi war drei Jahre Stammspieler und überzeugte in der vergangenen Saison mit 14 Toren und sieben Vorlagen in 47 Pflichtspielen. Seinen bislang einzigen Auftritt im Nationaltrikot hatte er im März beim Freundschaftsspiel gegen Spanien - beim 0:2 stand er in der Startelf.