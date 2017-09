Die perfekte Welle

Der Irrwisch, der bei RB Leipzig seine Lust auf den Fußball wiedergefunden und sein Talent entfaltet hat, ist in der Stürmer-Hierarchie an Nummer eins geklettert; auch wenn Werner das nach seinem achten Länderspiel (und sechs Toren) noch nicht so sehen mag. „Ich will jedes Spiel zeigen, was ich kann. Es hat ganz gut geklappt, dass ich das Vertrauen einigermaßen zurückzahlen kann.“ Der Blondschopf ritt ganz oben auf der perfekten Welle, auf der diese Mannschaft nun auch in einem Monat gegen den Tabellenzweiten Nordirland erwischen will.