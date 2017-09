Die Nummer eins im deutschen Sturm

Wenn da irgendwelche Pfiffe kommen, das ist mir relativ egal. Timo Werner

Werner freut sich nach eigenem Bekunden auf das Gastspiel in Stuttgart. "Wenn da irgendwelche Pfiffe kommen, das ist mir relativ egal. Ich spiele mein Spiel." So wie vergangenen Freitag in Prag, wo er nach musterhaftem Zuspiel von Mesut Özil gedankenschnell den Führungstreffer erzielte. Damit setzte der flinke Irrwisch jenen Lauf fort, den er beim Confed-Cup hatte. Beim Testlauf in Russland bildete er meist mit dem Gladbacher Lars Stindl ein fast kongeniales Duo, erzielte in fünf Partien drei Treffer und gab zwei Vorlagen und empfing nach dem Finale aus den Händen von Diego Maradona einen Goldenen Schuh als Torschützenkönig.