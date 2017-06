Nachwuchskicker mit Tempo und Torlaune

Bei einer Kernkompetenz des Angriffspiels sieht Schönweitz, der neben seiner Koordinationstätigkeit auch die U18 des DFB betreut, Nationen wie Spanien und Portugal allerdings noch im Vorteil: „Von der Mentalität und Durchsetzungsfähigkeit bringen diese Mannschaften noch mehr mit, das sieht man am Selbstverständnis, mit dem sie in 1:1-Situationen gehen.“ Schönweitz erklärt sich den Unterschied, den er mit etwa fünf Prozent beziffert, damit, dass die Jugendlichen in manchen anderen Ländern auch im Alltag mehr Einzelkämpfertum an den Tag legen müssten.