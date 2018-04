Timo Werner: Der auf die Tube drückt

Gleichwohl ist mindestens ebenso häufig darüber gesprochen worden, warum denn ein Irrwisch mit dieser Effizienz es nötig hat, mittels einer Flugeinlage gegen den FC Schalke 04 einen Elfmeter zu schinden, der ganz Fußball-Deutschland debattieren ließ. Für die Fankurven aller Couleur avancierte Leipzigs Nummer elf hernach zur Persona non grata, bei der ein Pfeifkonzert erklang, sobald er nur am Ball war. Oder bündelte sich an ihm all die Abneigung gegen das Brausegebilde?



Hasenhüttl verteidigte Werner jedenfalls gegen alle Widerstände. „Der Bursche hat einen Fehler gemacht. Ich finde es sensationell, wie er mit der Situation umgeht. Es gäbe viel routinierte Spieler, die an so einer Situation zerbrechen würden.“ Der Österreicher prophezeit seinem Überflieger eine große Karriere und bezeichnet ihn gar als „beste Aktie im deutschen Fußball“.