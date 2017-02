HSV siegt auch im Pokal

Die Treffer für den Bundesliga 16. erzielten Gideon Jung (5.) und Bobby Wood (75.). Mittelfeldspieler Jung traf per Abstauber, nachdem Keeper Thomas Kessler patzte und einen harmlosen Schuss von Luca Waldschmidt nicht festhalten konnte. Wood brachte den verdienten Sieg nach sehenswertem Doppelpass mit Jung unter Dach und Fach. Auch mit sechs Wechseln im Vergleich zum jüngsten 1:0-Erfolg gegen Leverkusen diktierten die Hamburger von Beginn an das Spielgeschehen. Ein gutes Debüt gab der brasilianische Olympiasieger Walace im HSV-Trikot. Im zweiten Abschnitt erhöhte der FC die Schlagzahl. Doch René Adler hielt seinen Kasten dicht. Es entwickelte sich ein Duell mit offenem Visier, in dem vor allem die Hamburger weiter für Akzente und Großchancen fast im Minutentakt sorgten.