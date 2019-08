Kann man beim Aufeinandertreffen eines Bundes- und eines Oberligisten schon im Normalfall nicht von Augenhöhe sprechen – grenzt dieses hier fast an ein kleines Fußballwunder. Atlas Delmenhorst hatte es zwar in den 1970/1980er Jahren schon mal in die damals drittklassige Oberliga-Nord geschafft, musste aber 2002 Insolvenz anmelden und existierte jahrelang nur noch in der Erinnerung seiner ehemaligen Anhänger.