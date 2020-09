Die Spieler von Eintracht Frankfurt beglückwünschen den Torschützen André Silva.

Quelle: dpa

Damit haben die krisengeschüttelten Bremer, die aktuell in der Bundesliga auf einem Abstiegsplatz stehen, einen weiteren Tiefschlag erlitten. In der vergangenen Saison hatte Werder noch im Halbfinale gestanden. Frankfurts André Silva per Elfmeter und Daichi Kamada ließen die Frankfurter jubeln und hielten den Traum vom nächsten Pokalsieg nach 2018 am Leben. Frankfurts Filip Kostic sah nach einem groben Foul an Ömer Toprak in der Schlussphase die Rote Karte.



In der Runde der letzten Vier stehen neben Frankfurt und Leverkusen noch der FC Bayern nach dem Sieg gegen Schalke und Viertligist FC Saarbrücken, der im Elfmeterschießen Fortuna Düsseldorf aus dem Wettbewerb geworfen hatte.