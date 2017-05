Pokaltriumph in Moll

Es hat sich nichts geändert, wir werden uns in den nächsten Tagen zusammensetzen und reden. Hans-Joachim Watzke

Am Ende einer turbulenten Saison 2016/17 musste sich Hans-Joachim Watzke vor dieser Party in Moll freche Fragen gefallen lassen. Zum Trainer - es ist ja ein offenes Geheimnis, dass sich die Wege von Thomas Tuchel und Dortmund wohl bald trennen werden. „Es hat sich nichts geändert, wir werden uns in den nächsten Tagen zusammensetzen und reden“, sagte der BVB-Geschäftsführer schmallippig und gar nicht in Siegerpose. Aber auch zum möglichen Abschied von Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang. „Es gebührt der Respekt, heute nicht darüber zu reden. Wir sind gerade Pokalsieger geworden“, wehrte Watzke ab und flüchtete in die Feier-Wagenburg. Sportdirektor Zorc und auch Tuchel zogen ganz ohne Statement an der Pressemeute vorbei.



Der Trainer hatte zuvor die große Bühne genutzt, um PR in eigener Sache zu machen. Nach dem mühsamen, aber verdienten vierten Pokalsieg der BVB-Geschichte, hatte er die Charme-Offensive der vergangenen Wochen fortgesetzt und damit vor Millionenpublikum gepunktet. Er lobte und herzte sein Team und trat so den Vorwürfen entgegen, zwischen ihm und Teilen der Mannschaft stimme es nicht. Euphorisch war aber auch er nicht nach dem ersten Titel seiner Karriere, obwohl er über beide Wangen strahlte: „Nach dem Halbfinale in München war es eine Explosion der Freude. Heute fühle ich mich einfach leer.“