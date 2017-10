Funkel - Rotationskünstler aus dem Jungbrunnen

„Ich habe das 1:5 gegen Leverkusen gesehen, Borussia war lange die klar bessere Mannschaft“, erwiderte Funkel artig, dann fügte er mit Blick auf den Cup hinzu: „Gladbach ist und bleibt der klare Favorit. Aber für dieses eine Spiel wollen wir ein Gegner auf Augenhöhe sein.“ Der gebürtige Neusser nutzte also die Gelegenheit, die Altersweisheit als Fußballlehrer mal wieder mit seinem neu entdeckten Offensivgeist zu vermischen. Ebenso wie mit dem Hinweis hinsichtlich des Finalorts: „Wenn man im Pokal antritt, muss das Ziel immer Berlin sein.“



Beim Auftaktsieg in diesem Wettbewerb in Bielefeld war Düsseldorf allerdings noch ein Team, das die Zugehörigkeit zur 2. Liga in der Vorsaison erst am letzten Spieltag endgültig sichergestellt hatte. Doch Funkel wäre nicht Funkel, hätte er – während Teile der Klubführung seine Arbeit zu dem Zeitpunkt sehr kritisch beäugten – damals nicht eine mutige Prognose aufgestellt.