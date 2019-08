Mit dem anvisierten Zweitliga-Aufstieg als formuliertes Ziel trugen die Uerdinger ihre Heimspiele als Untermieter in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena aus. 2020 will man zurück ins so geliebte eigene Wohnzimmer, eine dritte Saison in der Fremde soll es nicht geben.



Ob Weltmeister Kevin Großkreutz oder Stefan Aigner. Die Liste der "Königstransfers" ist 2018 lang, der Ertrag daraus nicht ganz überzeugend. Rang drei und Zweitliga-Ambitionen in der Hinserie - Chaos pur in der Rückrunde. Der Verein wurde auf den Boden der Tatsachen befördert. Vier Trainerwechsel und zahlreiche Rechtsstreitigkeiten verbreiteten sehr viel Unruhe. Die Entlassung von Norbert Meier nach nur sieben sieglosen Spielen trug Mitte März seinen Teil dazu bei.