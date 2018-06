Koblenz - "Heimspiel" gegen Dresden in Zwickau

Bisher wurden für die Partie im 10.134 Zuschauer fassenden Stadion in Zwickau nur 4000 Karten abgesetzt - die meisten davon in Dresden und Umgebung. Ein Nachteil und eine zusätzliche Hypothek für den Außenseiter, der wegen der Renovierungsarbeiten im heimischen Stadion am Oberwerth nicht daheim antreten kann. Die Suche nach einem Ersatzort gestaltete sich äußerst schwierig. Die meisten Spielorte in der Umgebung lehnten eine Austragung der Partie aus Sicherheitsgründen ab. Deshalb wurde sie nach Zwickau verlegt.