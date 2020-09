"Ich bin ein gläubiger Mensch", sagt Capretti - und schmunzelt: "Das klingt danach, dass wir den Ball nach vorne schießen - und der liebe Gott hilft uns dann. So ist es nicht." Das Thema Glauben packt der frühere Verteidiger bei seiner Arbeit mit Verls Kickern vielmehr ganz praktisch und lebensnah an.



"Ich denke und glaube, dass Glaube Berge versetzen kann. Das muss nicht unbedingt nur der Glaube an den lieben Gott sein. Sondern auch der Glaube an sich selbst und an das, was man schaffen kann", erklärt Verls Trainer - der gemerkt hat, dass dieser Ansatz gerade im Umgang mit Fußballern, in einer Gemeinschaft also, immer gut funktioniert.