Quelle: ZDF/Andreas Morbach

Weniger charmant war zuletzt das Wetter in Lotte – das für Samstag angesetzte Punktspiel gegen Chemnitz fiel den intensiven Regenfällen zum Opfer. „Gegen Dortmund wird der Boden tief und der Platz nicht optimal sein. Für uns ist das vielleicht ein kleiner Vorteil – weil wir das gewohnt sind“, sinniert Gerrit Nauber nun.



Einstellen können sich die Dortmunder beim Besuch auf dem Hügel oberhalb der 14.000-Einwohner-Gemeinde auch auf Landleben in Reinkultur. Am Ende des sanften Anstiegs, vorbei an einem Supermarkt, einer Grundschule und einem Acker, steigt einem der Geruch von Kühen und Düngemittel in die Nase. Auf der linken Seite liegt der Ersatztrainingsplatz des Drittligisten – auf den Lottes Kicker zuletzt mal wieder ausweichen mussten. Der Partie gegen die „Löwen“ Anfang Februar sei Dank.