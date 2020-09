Borussia gegen Borussia heißt es wie kürzlich in der Bundesliga nun auch Pokal zwischen Dortmund und Mönchengladbach. Der BVB gewann in der Liga durch ein Tor von Marco Reus. Elf Tage nach dem ersten Duell sind die Gladbacher aber moralisch im Vorteil. Dortmund wehrt sich nach der Nullnummer im Revier-Derby auf Schalke als Liga-Fünfter gegen eine Debatte um Trainer Lucien Favre. Die andere Borussia steht nach dem 4:2 gegen Frankfurt auch nach dem 9. Liga-Spieltag immer noch da, wo der BVB hin will: Ganz oben in der Bundesliga-Tabelle.



Klein gegen groß - dieser Pokalmythos wird auch in der zweiten Runde der aktuellen Auflage bedient. Zwei Viertligisten sind noch im Rennen. Besonders pikant ist das Gastspiel des 1. FC Köln am Dienstag beim Regionalligisten 1. FC Saarbrücken. Trainer Dirk Lottner ist ein Ur-Kölner. Der SV Verl aus der Regionalliga West will am Mittwoch nach dem Erstrunden-Coup gegen den FC Augsburg diesmal Zweitligist Holstein Kiel überraschen. Zwei Drittligisten sind auch noch dabei: Der MSV Duisburg empfängt am Dienstag 1899 Hoffenheim, der 1. FC Kaiserslautern hat am Mittwoch den 1. FC Nürnberg zu Gast.