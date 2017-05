BVB holt den Pott in den Pott

Pokalfinale: BVB Fans zünden Pyrotechnik Quelle: reuters

Selbst Bundestrainer Joachim Löw hatte der Eintracht am Spieltag noch geraten, sich nicht nur zu verschanzen. Doch der BVB ließ ihr im ausverkauften Olympiastadion zunächst keine Wahl - aggressiv und passsicher trug der Favorit den Ball nach vorne. Der Liga-Dritte machte Druck, was früh belohnt wurde. Dembele startete nach einem Flachpass rechts in den Strafraum durch, versetzte Jesus Vallejo mit einem Haken nach innen und ließ Torhüter Lukas Hradecky mit links keine Chance. Tuchel jubelte emotional.



«Ich bin komplett leer. Das war ein hartes Stück Arbeit. Jetzt ist es perfekt», sagte ein überglücklicher Tuchel, der in seinem womöglich letzten Spiel als Trainer der Schwarz-Gelben der erste Titelgewinn gelang. An Abschied dachte der Coach noch nicht. «Natürlich möchte ich Trainer bleiben. Ich habe für drei Jahre Vertrag und möchte ihn erfüllen.» In den nächsten Tagen soll es zum Gespräch über eine weitere Zusammenarbeit kommen, das Verhältnis zu Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gilt aber als zerrüttet.