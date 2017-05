Der Gewöhnungseffekt, der beim Gegner womöglich durch die vierte Endspielteilnahme in Folge eingetreten sein könnte, den hat die Eintracht definitiv nicht mit nach Berlin gebracht. Schon am Donnerstag ist der Frankfurter Tross in Tegel gelandet, um die Atmosphäre des mächtig aufgemotzten Events aufzusaugen. AdlerimAnflug nennt sich der Hashtag, unter dem alle Aktivitäten gebündelt sind.



20 Spieler sind mitgekommen, dazu die Langzeitverletzten Omar Mascarell und Makoto Hasebe. Kovac betont gerne den guten Charakter seiner Profis, die er nach diesem Gusto führt: "Ich versuche, dass meine Jungs ihre Kulturen ausleben können." Dazu gehört allerdings nicht, sich wenige Tage vor einem solchen Highlight noch schnell ein Tattoo in die Haut stechen zu lassen - so wie es Guillermo Varela entgegen aller Ratschläge tat. Die Wunde entzündete sich. Die Leihgabe von Manchester United ist am Mittwoch suspendiert worden und wird auch nicht mehr zurückkehren.