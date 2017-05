Marco Reus - der Unvollendete

Wie beim Pokal-Halbfinale in München, in dem er - natürlich - zur Führung traf. Reus geht voran, wie beim 4:3 im letzten Liga-Spiel über Bremen, als er erst das 1:0 erzielte, später per Elfmeter Verantwortung übernahm und am Ende noch Pierre-Emerick Aubameyang mit Selbstvertrauen auflud, sich die Torjägerkanone zu schnappen.