Podolski geht als Kapitän: "Geile 13 Jahre"

Podolski wird im Sommer von Galatasaray Istanbul nach Japan zu Vissel Kobe wechseln. Was er nach seiner Spielerkarriere tun wird, weiß er noch nicht. "Ich bin ja noch relativ jung. Ich habe noch keine Pläne. Vielleicht was mit Kindern. Ihnen etwas beizubringen, ihnen etwas zu geben, was ich auch gelernt habe. Das wäre schön", sagte er vor der Partie gegen England (20.45 Uhr/ARD/zdfsport.de-Liveticker).