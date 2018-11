Niklas Süle – das neue Bollwerk

Niklas Süle Quelle: dpa

Es gibt diese Momente, in denen sogar einer wie Niklas Süle mal Halt benötigt. Wenn etwa bei den komplexen Aufwärmübungen mit der deutschen Nationalmannschaft sozusagen der körperliche Schulterschluss mit einem Mitspieler verordnet wird: Am Dienstagmorgen suchte der Münchner Abwehrmann sich beim Dehnprogramm den Kölner Linksverteidiger Jonas Hector, um auf dem Trainingsgelände von RB Leipzig nicht auf den Hosenboden zu fallen. Danach standen Passübungen mit Slalomläufen an, die einem 1,95-Meter-Schlaks nicht immer ganz leicht fallen.